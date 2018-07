Tunisie – FIC2018 : “Santa Madera” de Juan Ignacio et Stefan Kinsman mardi 31 juillet à Mad’art Carthage

Inspiré des cérémonies anciennes des peuples sud-américains, le spectacle “Santa Madera” de Juan Ignacio et Stefan Kinsman sera présenté, mardi 31 juillet à Mad’Art Carthage dans le cadre de l’hommage rendu à la mémoire de la femme de théâtre tunisienne Raja Ben Ammar, par le comité directeur de la 54 ème édition du Festival International de Carthage (FIC).

Célébrant la fraternité humaine au delà des différences, le spectacle “Santa Madera” puise ses références à la fois de la culture indigène sud-américaine mais aussi de l’art du cirque contemporain, a fait savoir Stefan Kinsman, lors de la conférence de presse, organisée dimanche soir pour présenter ce spectacle.

A ce sujet, Kinsman a précisé que le titre du spectacle “Santa Madera” fait référence à une cérémonie sacrée très ancienne pratiquée par des peuples sud-américains pour chasser les mauvais esprits et rassembler la communauté, expliquant que le nom “Santa Madera” fait référence à un bois sacré utilisé dans la culture sud-américaine pour célébrer une union fraternelle.

S’appuyant essentiellement sur le cirque contemporain, le spectacle, a-t-il ajouté, se base essentiellement sur la performance physique de l’être humain et non sur la domination des animaux ce qui permet, selon lui, à adopter un langage libre et imagé à l’instar de la danse et du théâtre.

De son côté, l’artiste Juan Ignacio a souligné que le spectacle proposé est très physique avec beaucoup d’acrobaties effectuées à l’aide d’un cerceau en métal mentionnant, dans le même contexte, que le cirque contemporain à la différence du cirque traditionnel permet aux acrobates de se connecter plus facilement aux différents publics rencontrés lors de leur tournée internationale et d’illustrer, aussi, grâce à la performance physique, la force et la fragilité humaine.