Tunisie : Plénière de l’ARP jeudi prochain en présence de douze ministres

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple, réuni, mardi, a décidé de tenir une séance plénière le jeudi 19 juillet consacrée à l’examen du rapport de la Commission du développement régional.

Seront, également, débattues au cours de la plénière les recommandations issues des visites effectuées par les membres de la commission dans les gouvernorats du sud-ouest de la Tunisie.

Les ministres concernées assisteront aux travaux de la séance plénière et interviendront au débat. Il s’agit du ministre des Finances, du ministre du Transport, du ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, du ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, du ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, du ministre de l’Environnement et des Affaires locales, du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, du ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes entreprises et du ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

Les ministres de la Santé et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique prendront aussi part à la plénière qui verra la participation des gouverneurs de Gafsa de Kebili et de Tozeur.