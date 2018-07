Dora Land, un jardin d’enfants qui assure et rassure !

Loin de nous de faire la publicité de Dora Land, mais ce jardin d’enfants situé dans le quartier d’Aïn Zaghouan Nord mérite qu’on en parle. Tant les parents des enfants qui sont y admis sont contents de l’encadrement général, de la propreté, de l’épanouissement… Rassurant pour les parents.

En effet, comme chaque fin d’année, Dora Land a organisé, le 30 juin dernier, une fête pour ses enfants aux Berges du lac 1 à Tunis, en présence bien entendu de tous les parents.

Pour cette année, le thème général était “Le tour du monde“, avec la présentation de tableaux, au sens théâtral du terme, sur plusieurs pays (Tunisie, Espagne, Russie, Inde, Egypte, Chine, Italie, USA, Palestine, France, etc.). Histoire d’inculquer aux enfants, dès leur jeune âge, l’esprit d’ouverture culturelle et civilisationnelle de la Tunisie au monde.

Beaucoup de parents ont saisi cette occasion pour saluer le management du jardin d’enfants, en premier lieu sa directrice, Mme Salma Abdelmalek. En dehors de l’administration du jardin d’enfants, elle peut compter sur l’aide précieuse de son époux et de sa fille (étudiante en médecine). A méditer !

Vous avez compris: contrairement aux idées reçues, il existe en Tunisie des jardins d’enfants respectables, qui assurent –une bonne éducation et une intégration sociale des enfants- et rassurent les parents -en termes de tranquillité et de quiétude. Et c’est le cas de Dora Land qui a élevé la satisfaction des parents au rang de priorité.

Bou Aïcha

Voici en quelques photos la fête de fin d’année 2018 de Dora Land.