Tunisie : Modification provisoire de la circulation au niveau de l’intersection des avenues Taïeb Mhiri et l’Indépendance à l’Ariana

La circulation routière sera provisoirement modifiée la nuit , à partir de la journée de vendredi jusqu’à dimanche 08 juillet 2018, en raison des travaux de réfection de la voie ferrée, au niveau de l’intersection des avenues Taieb Mhiri et l’Indépendance, à l’Ariana, (avant la dernière station de métro).

La Société des Transports de Tunis ” Transtu ” a annoncé, dans un communiqué publié vendredi que le trafic des métros de la ligne 2 sera assuré sur une voie unique entre les stations 10 décembre 1948 et l’Ariana.

Pour ce qui est du trafic automobile et simultanément à la fermeture de la voie autour de l’intersection indiquée, l’accès vers l’Ariana et la Soukra se fera à travers les rues Bir Jomâa et 9 avril 1938 et les avenues Habib Thameur et Menzel Bourguiba avant de prendre le tournant et emprunter les rues Tala et Grenade.