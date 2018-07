Coupe du Monde : La presse uruguayenne salue la qualification de la Celeste

La presse uruguayenne a salué la qualification, samedi à Sotchi, de sa sélection nationale aux quarts de finale de la Coupe du monde de Russie après avoir surclassé le Portugal par 2 buts à 1.

Sous le titre “Le Matador de Sotchi”, “Futbol Uruguay” souligne que les poulains d’Oscar Tabarez ont commencé le match avec une forte pression, ajoutant que le placement de Bentancur près du tandem Su?rez et Cavani à fortement impacté la sortie du onze portugais.

Les deux réalisations d’Edinson Cavani à la 7e et 62e minutes ont scellé le sort des compagnons de Ronaldo malgré un but portugais inscrit par Pepe (55e), souligne le portail sportif uruguayen, déplorant que le double butteur et homme du match ait du céder sa place sur blessure à la 74e minutes à Cristhian Stuani.

Et de relever que l’Uruguay a lutté jusqu’à la dernière minute et a subi six minutes éternelles de temps additionnel pour se qualifier pour les quarts de finale face à la sélection tricolore.

En réitérant “La fierté d’appartenir à un petit pays avec une sélection combative”, le portail “Ovacion Digital” écrit que désormais la Celeste figure parmi les huit meilleurs sélections au monde.

Grâce à leur formidable solidarité et combativité, les protégés de Tabarez (71 ans) se dirigent désormais vendredi vers à Nijni Novgorod pour y affronter les Français en quarts de finale, relève le média uruguayen, faisant observer que Cavani a indiqué aux médias après le match qu’il avait ressenti un pincement pendant une action et qu’il n’a pas pu continuer sur le terrain.

De son côté, Tabarez a indiqué que pour le moment “nous ne pouvons pas dire à quel point cette blessure est sérieuse”.

“Le temps de récupération entre deux matches est réduit”, a souligné “El Maestro”, affirmant qu’il n’avait pas de nouvelles “précises” de son joueur, a indiqué le site.

Pour “La Ola Deportiva”, la défense uruguayenne, menée par Diego God?n, a démontré son rôle déterminant lors de cette rencontre contre le Portugal, neutralisé en milieu de terrain et privé de son effet de surprise.

Plusieurs stars ont dit au revoir au mondial, Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski et Kross, alors que les Celeste sont toujours là et affronte un quart de finale déterminant, écrit le portail.

“Ils sont gigantesques, la Celeste a surclassé le champion d’Europe” titre pour sa part “Referi”, saluant le match combatif offert par les internationaux uruguayens face au Champion d’Europe en titre.

L’Uruguay a battu le Portugal (2-1) en match comptant pour les 8èmes de finale du Mondial 2018, et devra affronter la France en quart de finale vendredi prochain à Nijni Novgorod.