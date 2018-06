Mondial 2018 : Karim Helali appelle à la tenue d’une séance d’interpellation de Majdoline Cherni

Le député du parti Afek Tounes Karim Helali a appelé à une séance d’interpellation devant le parlement de la ministre de la jeunesse et des sports, Majdoline Cherni, sur les conditions de préparation de la sélection tunisienne de football au Mondial 2018, auteur de décevantes prestations lors des deux matchs du premier tour, et sur le refus d’athlètes de prendre part aux Jeux Méditerranéens 2018 qui se déroulent dans la ville espagnole de Tarragone.

Le député d’Afek Tounes, ancien président de la fédération tunisienne de handball, a estimé que les “Tunisiens vivent un malaise réel à cause de la piètre participation du onze national au Mondial de Russie et il importe de créer une commission d’enquête administrative sur les conditions de préparation de la sélection et sur les péripéties du voyage organisé à un groupe de jeunes à Moscou (pour assister au second match face à la Belgique) ce qui a coûté au pays des dizaines de milliers de dinars”.

Karim Helali a demandé d’autre part au chef du gouvernement Youssef Chahed de “se prononcer sur la participation de la sélection nationale au Mondial russe car ce qui s’est produit en Russie ne doit pas passer sans une réaction des institutions officielles de l’Etat”.

La lourde défaite du onze tunisien face aux Diables Rouges (2-5) a été très mal digérée par le public tunisien après un premier revers face à l’Angleterre (1-2) des Aigles de Carthage, d’ores et déjà éliminé au premier tour. Ils tenteront de terminer sur une bonne note lors de leur ultime rencontre jeudi face au Panama pour le compte du Groupe G dont l’Angleterre et la Belgique sont les deux qualifiés à une journée de la fin du tour de poule et dont le face à face décidera du leader du groupe.

Le manque d’organisation des vols et les mauvaises conditions de séjour de centaines de supporters tunisiens en Russie pris en charge par des agences de voyage a été par ailleurs relayé par la presse tunisienne, occasionnant notamment des retards dans les vols de retour d’un grand nombre de supporters et empêchant d’autre d’obtenir les billets d’accès aux stades.