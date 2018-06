Mondial 2018-Equipement : “Telstar Mechta”, le ballon officiel de la phase finale dévoilé

L’équipementier Adidas Football a dévoilé ce mardi le ballon officiel de la phase à élimination directe de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018, baptisé “Telstar Mechta”, annonce l’instance mondiale sur son site officiel.

Le nom Mechta se traduit par “rêve” ou “ambition” en russe. La sphère est fabriquée avec les mêmes éléments conceptuels que le Telstar 18, le ballon utilisé tout au long de la phase de groupes, mais il est adapté pour refléter l’intensité et les opportunités supplémentaires que la phase à élimination directe apporte.

Le Telstar Mechta est conçu pour fournir performance et durabilité dans le stade et dans la rue. Le développement durable a été l’une des priorités dans la conception du Telstar 18 et du Telstar Mechta, avec des éléments comprenant des matériaux de support et des emballages recyclés.

Le Telstar 18 et le Telstar Mechta sont équipés d’une puce NFC intégrée, une première pour un un ballon officiel de match, ce qui en fait le ballon le plus innovant de la Coupe du Monde de la FIFA à ce jour. La puce permet aux consommateurs d’interagir avec le ballon à l’aide d’un smartphone. Lors de l’interaction, chaque ballon génère un identifiant unique, déverrouillant le contenu et des informations exclusives pour l’utilisateur.