Coupe du monde de football 2018 (Groupe G) : Le onze national fait les frais d’un repli défensif exagéré

Avec beaucoup d’amertume et une grande fatigue les joueurs de la sélection tunisienne de football ont quitté le stade de Volgograde après avoir concédé une défaite dans les arrêts de jeu face à l’Angleterre (1-2), lors de la première journée du groupe G du Mondial-2018.

Une défaite amère qui a beaucoup entamé le moral des joueurs et des staffs technique, médical et administratif puisqu’elle est intervenue alors que le match touchait à sa fin et s’acheminait vers un score de parité qui aurait satisfait le onze national dont la prestation n’a pas été à la hauteur.

Optant pour un schéma tactique à caractère offensif, le sélectionneur Nabil Maaloul s’est vu obligé de laisser tomber ses plans pour s’occuper de la défense ce qui a empêché l’équipe de construire son jeu et de s’offrir des occasions de but.

La sélection tunisienne s’est occupée des points forts de la sélection anglaise en travaillant le volet défensif sans pour autant se concentrer sur ses points faibles notamment la lenteur de son axe de défense qui aurait facilité la tache de l’attaque tunisienne pour menacer les bois du gardien Jordan Pickford, et sans exploiter les espaces vides laissés par les attaquants anglais qui se ruaient vers le camp tunisien.

Et en dépit de l’importance accordée à la préparation mentale des joueurs, les coéquipiers de Ferjani Sassi ont fait preuve d’une grande fragilité après avoir encaissé deux buts au début et à la fin de la rencontre à cause de la pression et du manque de concentration.

Sur le plan physique, certains joueurs n’ont pas été au meilleur de leur forme à l’image de Ali Maaloul et Wahbi Khazri, de retour de blessures.

Le premier a commis des erreurs de positionnement et l’autre a manqué d’adresse et de rugueur dans ses incursions et n’a pas eu le sens du but. Il a même manqué d’efficacité en prenant le couloir.

Le sélectionneur national a indiqué après le match qu’il n’avait pas l’intention de compter sur Ali Maaloul pendant 60 minutes et sur Khazri pour 80 minutes puisqu’ils revenaient de blessure et n’ont pas retrouvé la plénitude de leurs conditions physiques, d’autant que la blessure du gardien Moez Hassan à l’épaule nous a fait perdre un atout et a perturbé nos plans car elle nous a privée d’un changement supplémentaire.

De son coté, le joueur Wahbi Khazri a déclaré à l’envoyé spécial de TAP à Volgograd que “les joueurs n’ont pas évolué sur leur vraie valeur et ont commis des erreurs bêtes…Heureusement que l’équipe d’Angleterre a raté beaucoup d’occasions…Les Anglais ont accaparé le ballon ce qui nous a obligé à courrir derrière tout au long de la rencontre et se déployer à fond pour le récupérer, ce qui a fait échouer nos contres…On a manqué d’audace en attaque et trouvé beaucoup de difficultés à gérer les balles arrêtées, eu égard aux grands gabarits de nos adversaires, et malgré cela on aurait pu arracher le nul n’eut été le but assassin dans les arrêts de jeu…Ce sont des fautes qu’il faut corriger le plus tôt possible avant le match face à la Belgique”.

Fakhreddine Ben Youssef a pour sa part indiqué que ” malgré les graves erreurs commises, la sélection tunisienne aurait pu éviter la défaite si on a bien exploité les balles arrêtées et les contres attaques”.

Il a ajouté que le onze national pourra se rattrapper dans les prochains matches à condition d’éviter ces erreurs et de faire preuve de réalisme aussi bien au niveau du positionnement défensif qu’au niveau de l’animation offensive.

La sélection tunisienne retourne mardi à Moscouoù elle rejoindra son camp de base, pour préparer son deuxième match face à la Belgique, le 23 juin au stade Spartak, dans la capitale russe.