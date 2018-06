Coupe du monde de football 2018 : Parcours des sélections africaines à travers les phases finales

Le continent africain sera représenté, lors de la phase finale de la coupe du monde 2018 organisée en Russie, par cinq sélections, à savoir la Tunisie, l’Egypte, le Maroc, le Sénégal et le Nigeria dont l’objectif est de réaliser un meilleur parcours africain que celui réussi dans les précédentes éditions.

Absente lors de la première édition organisée en 1930 en Uruguay, l’Afrique n’a fait son apparition au mondial que lors de l’édition suivante tenue en Italie en 1934, grâce à l’Egypte qui a été le premier pays arabe et africain à se qualifier à une phase finale. Les Pharaons ont été éliminés par la Hongrie (2-4), dans une compétition à élimination directe.

Après une longue traversée du désert qui a duré 36 ans, le continent africain signe son retour lors du mondial-1970 au Mexique à travers la sélection du Maroc qui, malgré son élimination au premier tour, a réussi à arracher le premier match nul africain dans l’histoire du mondial, face à la Bulgarie (1-1).

Lors de l’édition suivante organisée à l’ex-RDA, l’Afrique a été représentée par l’ex-Zaire (RD Congo actuellement). Les résultats n’étaient pas à la hauteur puisque l’équipe a terminé à la 4e place avec 0 point, 0 but marqué et 14 buts encaissés, après avoir concédé trois défaites face à la Yougoslavie (0-9), le Brésil (0-3) et l’Ecosse (0-2).

Au Mondial-1978 en Argentine, la sélection tunisienne a été le premier pays africain à remporter une victoire lors d’une phase finale, en battant le Mexique (3-1). La Tunisie a réussi à totaliser 4 points après une victoire face au Mexique (3-1), un nul avec l’Allemagne (0-0) et une défaite devant la Pologne (0-1) sans se qualifier au second tour.

Lors de l’édition suivante en Espagne, l’Afrique a été représentée pour la première fois par deux équipes: l’Algérie et le Cameroun qui faisaient leur baptème du feu avec la compétition mondiale. Le onze algérien a créé la surprise en remportant deux victoires devant l’Allemagne (2-1) et le Chili (3-2) et concédé la défaite devant l’Autriche (0-2) sans pour autant se qualifier au tour suivant. Même chose pour le Cameroun qui a remporté trois matchs nuls face au Pérou (0-0), la Pologne (0-0) et l’Italie (1-1).

En 1986 au Mexique, l’Algérie et le Maroc ont été de nouveau du rendez-vous. Les Lions de l’Atlas ont été la première sélection africainE à se qualifier au second tour après avoir battu le Portugal (3-1) et fait match nul avec la Pologne et l’Angleterre (0-0). Mais l’aventure des Marocains s’est arrêtée en huitièmes de finale après avoir été éliminé par l’Allemagne (1-0). Quant à l’Algérie, elle est sortie du premier tour avec un nul (1-1) avec l’Irlande du Nord et deux défaites face au Brésil (0-1) et l’Espagne (0-3).

Au mondial-1990 en Italie, l’Egypte retrouve l’élite mondiale mais elle est éliminée au premier tour après deux matches nuls avec les Pays-Bas (1-1) et l’Irlande (0-0), et une défaite devant l’Angleterre (0-1). Contrairement au Cameroun qui s’est qualifié au second tour après deux victoires devant l’Argentine, tenant du titre, (0-1) et la Roumanie (2-1), et une défaite devant l’Union Soviétique (0-4), avant d’assurer son passage historique en quarts de finale aux dépens de la Colombie (2-1) où il a été éliminé par l’Angleterre dans le temps additionnel (3-2).

Lors de l’édition 1994 aux Etats Unis, les trois places pour la première fois réservées à l’Afrique sont occupées par le Nigeria, le Cameroun et le Maroc.. Contrairement aux Lions Indomptables (1 nul et 2 défaites) et aux Lions de l’Atlas (3 défaites), les Super Eagles se sont qualifiés au second tour où ils ont été éliminés par l’Italie (1-2).

En France 1998, le quota réservé à l’Afrique est porté à 5 places décrochées cette édition-là par la Tunisie, le Cameroun, le Nigeria, le Maroc et l’Afrique du Sud. Les Aigles de Carthage entrainés par Henri Kaserczak sortent du premier tour après un nul avec la Roumanie et deux défaites devant l’Angleterre (0-2) et la Colombie (0-1). Les Bafana Bafana dont c’est la première participation, ont trouvé le même sort (2 nuls et 1 dédaite) tout comme les Lions Indomptables (2 nuls et 1 défaite) et les Lions de l’Atlas (1 victoire, 1 nul, 1 défaite). Le Nigeria, (2 victoires, 1 défaite) passe au second tour avant d’être éliminé par le Danemark (4-1).

Pendant le mondial 2002 co-organisé par le Japon et la Corée du Sud, cinq sélections africaines étaient au rendez-vous: Tunisie, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud et Cameroun. Le Sénégal crée la surprise face au champion du monde francais (1-0), et fait match nul avec l’Uruguay (3-3) et le Danemark (1-1) et se qualifie au second tour qui l’a vu éliminer la Suède (2-1) et passer en quarts de finale où l’aventure des Lions s’arrête en faveur de la Turquie (1-0 ap).

Excepté le Sénégal, la Tunisie (2 Défaites et 1 match nul), l’Afrique du Sud (1 victoire, 1 nul et 1 défaite), le Cameroun (1 victoire, 1 nul et 1 défaite) et le Nigeria (1 nul et 2 défaites) sont éliminées.

Au mondial 2006 en Allemagne, le Ghana fait sa première apparition au mondial aux cotés de la Tunisie, de l’Angola, du Togo et de la Cote d’Ivoire et enregistre la meilleure participation africaine à ce mondial en se qualifiant, contrairement aux autres représentants africains, au second tour où il est battu par le Brésil (0-3).

En 2011, l’Afrique a bénéficié de six places au mondial organisé pour la première fois sur le continent africain, en comptant le pays organisateur, l’Afrique du Sud.

Ces pays sont l’Algérie, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Nigeria et le Cameroun. Le bilan est peu satisfaisant après l’élimination de l’Afrique du Sud (1 vitoire, 1 nul, 1 défaite), de l’Algérie (2 défaites, 1 nul), de la Côte d’Ivoire ( 1 nul, 1 victoire, 1 défaite), du Cameroun (3 défaites) et du Nigeria (1 nul et 2 défaites).

Seul le Ghana a sauvé la face (1 victoire, un nul et 1 défaite), en parvenant à se qualifier aux quarts de finale avant d’être éliminé par l’Uruguay aux tirs au but.

Lors du tournoi brésilien en 2014, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Ghana et l’Algérie étaient les cinq représentants du continent. Le onze algérien s’est qualifié pour le deuxième tour mais il a été éliminé par l’Allemagne (1-2 ap), le Nigéria a également assuré son passage au second tour où il fut éliminé par la France (0-2). De leur côté, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Ghana se sont contentés d’un premier tour avant de quitter la compétition.

Au mondial russe, les cinq représentants africains se retrouvent face à de nouveaux défis avec l’objectif d’aller plus loin dans la compétition et de réaliser un meilleur parcours que les précédents.