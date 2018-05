Tunisie : Ouverture à la circulation du premier tronçon de la route X 20, au début du mois de Ramadan

Le tronçon reliant la route nationale numéro 5, l’intersection de l’autoroute Tunis-Béja et la sortie Ouest de la Capitale, sera ouvert à la circulation, au début du mois de Ramadan, a annoncé le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire.

Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire Mohamed Salah Arfaoui, qui s’est rendu, jeudi, au site du projet de la route périphérique X20 et à celui d’aménagement de l’échangeur Ezzohour (intersection de la route X et de la route 539), a appelé à intensifier le contrôle pour dissuader les pratiques irresponsables et lutter contre les atteintes aux voies publiques, dont les étalages anarchiques, l’objectif étant d’assurer la propreté des sites où sont entrepris des travaux et partant d’accélérer leurs mise en oeuvre.

En effet, les atteintes au domaine public routier sont sanctionnées et des amendes sont prévues à cet effet, par le décret gouvernemental de janvier 2018. Ce decret sanctionne l’implantation, sans autorisation, de constructions ou de kiosques sur le domaine public routier et le stationnement de véhicules sur des emplacements non réservés…