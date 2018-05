Elections municipales Tunisie 2018 : Résultats positives dans l’ensemble, mais pas satisfaisantes pour Nidaa Tounes (Harbaoui)

Le porte-parole du mouvement Nidaa Tounes, Mongi Harbaoui a estimé que “les résultats des élections municipales du 6 mai 2018 sont positives dans l’ensemble, mais pas satisfaisantes pour le parti qui compte entreprendre un profond travail d’évaluation pour rectifier certaines erreurs.

Selon lui, la baisse de l’électorat de Nidaa Tounès, tout comme, celui des autres partis politiques, s’explique par la nature même des élections municipales qui différent des législatives et de la présidentielle.

“Nidaa Tounes est le seul parti capable de maintenir un équilibre et une stabilité politiques en faisant face au mouvement Ennahdha à l’idéologie confessionnelle”, a-t-il relevé, dans une déclaration à la TAP.

Par ailleurs, Mongi Harbaoui a insisté sur la dimension sociétale des élections municipales qui, selon, lui, confirment que le processus de transition démocratique en Tunisie avance sur la bonne voie.

S’agissant du faible taux de participation enregistré lors du scrutin municipal, Harbaoui a expliqué que la désaffection des électeurs était justifiée et logique en raison du report, plus d’une fois, de la date de ces échéances et les difficultés liées à l’instance électorale. Il a aussi ajouté que les partis politiques n’étaient pas prêts pour ce rendez-vous électoral et que certains médias n’ont pas assuré la couverture de la campagne.

A noter que Nidaa Tounes a obtenu 375896 voix au scrutin municipal, soit un taux de 20,85 %.