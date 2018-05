Affaire d’espionnage : Moez Joudi blanchi

L’expert économiste, Moez Joudi, a partagé un message sur son compte Facebook, pour remercier toutes les personnes qui l’ont soutenu suite à une campagne de dénigrement qui l’a touché.

Des accusations d’espionnage l’ont visé suite à la publication d’un article sur un journal arabophone.

Aujourd’hui, Moez Joudi est blanchi et écrit : “L’éducation profonde et noble que j’ai reçu de mes parents, l’amour indéfectible de ma patrie, ma formation et mes principes m’ont toujours guidé dans la vie et m’ont orienté vers les bons chemins. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m’ont soutenu et m’ont fait confiance, j’apprécie énormément.”