Elections municipales Tunisie 2018 : Un scrutin crédible malgré une modeste mobilisation et certaines faiblesses techniques

” Le scrutin des élections municipales du 6 mai a été crédible malgré une participation faible, de la part des jeunes en particulier, et certaines faiblesses techniques “, a souligné mardi Fabio Massimo Castaldo, chef observateur de la mission d’observation électorale de l’Union Européenne (MOE UE) en Tunisie et vice-président du parlement européen.

Lors d’une conférence de presse à Tunis, le chef observateur a signalé que durant le jour du scrutin, les 124 observateurs de la MOE UE ont visité 537 bureaux de vote répartis sur 221 municipalités à travers le pays pour observer le vote et le dépouillement.

” Le scrutin s’est généralement déroulé dans le calme, malgré quelques retards et incidents causés par des défaillances logistiques “, a -t-il ajouté indiquant que dans presque tous les bureaux de vote observés, les procédures ont été correctement appliquées et le dépouillement y a été conduit de façon transparente et le plus souvent consensuelle.

Fabio Massimo Castaldo a estimé que la campagne électorale a été pluraliste mais à peine visible dans l’espace public. ” Le contrôle de la campagne par les agents de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) s’est avéré par endroits excessivement rigide “.

Et d’ajouter ” Le plafond relativement bas des dépenses de campagne a imposé aux candidats des activités réduites “.

Par ailleurs, la couverture médiatique de la campagne électorale a été généralement équilibrée mais faible, reflétant la complexité de la règle de répartition du temps d’antenne et la discrétion de la campagne.

L’intervenant a signalé que selon les chiffres arrêtés en février 2018, un total de 5.369.843 électeurs étaient inscrits pour le scrutin municipal dont 48% de femmes. Les estimations réalisées par la mission font apparaitre, selon la même source, une nette sous-inscription des jeunes de 18 à 21 ans, soit moins d’un quart d’entre eux sont inscrits sur les listes d’électeurs.

Fabio Massimo Castaldo s’est, toutefois, félicité de la progression significative (13% ) de la participation des femmes aux élections par rapport à 2014 signalant que plus de 30% des têtes de listes sont des femmes en 2018 et 52% des candidats étaient âgés de moins de 35 ans.

De son côté, Santiago Fisas Ayxelà, chef de la délégation du parlement européen a indiqué que l’adoption du code des collectivités locales par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) “est un grand motif de satisfaction”.

” Ces élections municipales sont une occasion, spécialement pour les autorités et les partis politiques, de tirer un certain nombre d’enseignements aussi bien politiques que juridiques et règlementaires “, a-t-il signalé ajoutant que le parlement européen sera aux côtés de l’ARP pour l’accompagner dans cette tâche.

Santiago Fisas Ayxelà s’est également félicité du bon déroulement des premières élections locales depuis 2011. ” Elle sont une étape importante et cruciale de la transition démocratique en Tunisie “, a-t-il relevé.

Il a, en outre qualifié l’expérience de la transition démocratique en Tunisie de modèle pour toute la région et dans le monde. Les mesures prises en faveur de la consécration de la parité horizontale et verticale ainsi que la représentation des jeunes et des personnes souffrant d’un handicap, sont véritablement audacieuses et pourraient inspirer beaucoup de pays dans le monde, a-t-il fait observer.

Santiago Fisas Ayxelà a aussi souligné que l’ISIE et la HAICA sont encore de jeunes instances dont l’indépendance vis-à-vis des partis doit être consolidée.

A noter que cette déclaration préliminaire de la MOE UE sera suivie d’une déclaration finale avec des recommandations dans environ deux mois.