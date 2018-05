Tunisie : La présente saison du pèlerinage juif de la Ghriba était un franc succès à tous les niveaux” (René Trabelsi)

” La présente saison du pèlerinage juif de la Ghriba était un franc succès à tous les niveaux “, s’est félicité le voyagiste et membre du Comité d’organisation de la Ziara, René Trabelsi.

” Venus de par le monde, quelque 5 mille pèlerins juifs étaient présents à ce rendez-vous annuel “, a-t-il déclaré jeudi soir à la clôture des rîtes de la Ghriba qui se sont déroulés pendant deux jours à l’île de Djerba.

” Bouclée dans de bonnes conditions de sécurité, cette saison ne peut qu’augurer de la réussite de la saison touristique “, a-t-il estimé.

” La présence de personnalités gouvernementales, diplomatiques et religieuses comme les Grands Rabbins de Russie, du Royaume Uni, de Paris, de Marseille et d’Amsterdam est une belle preuve du rétablissement du climat de paix et de sécurité dans le pays et vient réaffirmer la confiance placée dans la Tunisie “, a-t-il encore souligné.

Partis depuis plusieurs années, des juifs Tunisiens ont tenu cette saison à retourner dans leur pays natal pour se livrer à ces rituels festifs et voir leurs vœux exaucer.

Des Tunisiens musulmans Tunisiens étaient aussi de la partie. Ils sont venus percer les secrets de ces rites juifs et s’adonner à cette expérience exceptionnelle. Ils ont prié, allumé des bougies et inscrit leurs vœux sur des œufs avant de les placés dans une cavité au fond de la synagogue de la Ghriba.

” L’expérience de cohabitation interreligieuse que vit la Tunisie est un message d’amour et de paix adressé au monde entier “, a déclaré mercredi le chef du gouvernement, Youssef Chahed au premier jour du pèlerinage annuel juif de la Ghriba qui se tient les 2 et 3 mai 2018 à l’île de Djerba.

” Résolument engagé à poursuivre cette expérience, ce pays de trois mille ans de civilisation et d’histoire restera toujours ouvert à autrui “, a-t-il assuré aux médias.

” Le gouvernement a beaucoup investi dans la sécurité du pays et réussi à en récolter les fruits “, s’est-il félicité, affirmant que ” la Tunisie est un pays touristique sûr “.