Tunisie – Municipales 2018 : Le programme électoral du front populaire mise sur le respect des valeurs morales

Lotfi Ben Aissa, tête de liste du front populaire (Tunis médina) pour les municipales du 6 mai prochain a souligné que le programme électoral de son parti s’articule, notamment, autour de la lutte contre la corruption et le népotisme qui ont, selon lui, ravagé tous les organes de l’Etat et porté atteinte au peuple tunisien.

Ben Aissa qui est allé à la rencontre des citoyens au marché central de Tunis, a indiqué que le développement de l’action municipale est tributaire du respect des valeurs morales, soulignant que le slogan de la campagne “Mains propres pour une municipalité propre,” illustre la ferme détermination à rompre avec le système de corruption et des intérêts étroits.

Sa rencontre, aujourd’hui, avec les citoyens vise, a-t-il dit, à les sensibiliser à l’avenir de la municipalité de Tunis à l’horizon 2030 à travers l’activation du Chapitre VII de la Constitution relatif à la décentralisation et à l’instauration de la démocratie participative, outre les nouvelles prérogatives et les nouvelles ressources financières et fiscales en faveur des instances élues aux niveaux local et régional prévues dans le code des collectivités locales.

Il a, à cet égard, indiqué que le Front populaire aspire à promouvoir le rôle des municipalités en matière de développement s’agissant, notamment, des services de base, de l’infrastructure, du transport, de l’éclairage public, de l’évacuation des eaux et de la lutte contre la pollution.

Le candidat aux municipales a, d’autre part, mis l’accent sur l’importance que son parti accorde à la famille et son intention de multiplier le nombre des crèches et jardins d’enfants ainsi que les zones vertes et de créer de nouveaux espaces pour les jeunes.

Il s’agit, en outre, a-t-il dit, de renforcer le rôle des municipalités dans la consécration du concept de l’économie sociale et solidaire, outre la préservation et la maintenance des monuments archéologiques et du patrimoine foncier.