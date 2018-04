Tunisie : Session de coaching au profit des candidates aux élections municipales

Une session de Coaching personnalisé sur la Communication Politique a été organisée mardi au profit des candidates aux élections municipales par la Ligue des Electrices Tunisiennes (LET) et ce dans le cadre de son projet “Women Actors for Change”, en partenariat avec le Centre Danois de la Recherche et de l’Information sur le Genre (KVINFO).

L’objectif principal du projet est d’augmenter le taux de la participation des femmes aux élections et renforcer leur capacités pour occuper des postes de prises de décisions et défendre l’approche Genre, indique un communiqué de la LET. Le projet vise également la sensibilisation des leaders de l’opinion publique et politique locale et nationale sur l’importance de l’aspect Genre dans la planification des programmes locaux et régionaux ainsi que l’application de la parité, précise la même source.

En étant une association féministe accréditée par l’instance supérieure des élections en 2011 et 2014, la ligue des électrices tunisienne a observé l’ensemble du processus électoral d’un point de vue genre et avait crée une plateforme d’observateurs et observatrices à long et à court termes couvrant plusieurs régions de la Tunisie.

La Ligue des Electrices Tunisiennes s’emploie pour préserver les acquis de la femme tunisienne, en garantissant ses droits fondamentaux à la liberté, à l’égalité et à la dignité et ce, dans l’exercice effectif de la citoyenneté et également à améliorer la capacité des femmes à la participation effective aux affaires publiques, en particulier à la politique, en tant qu’électrices Observatrices et candidates.