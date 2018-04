Transférez et recevez votre argent en toute sécurité !

Conformément à la stratégie nationale « Tunisie numérique 2020 », Ooredoo Tunisie ouvre l’interopérabilité entre l’ensemble de ses services de « Mobile Payment » ainsi que vers ceux des autres opérateurs nationaux permettant ainsi à ses abonnés de transférer et de recevoir de l’argent d’une manière simple, rapide et sécurisée.

Cette interopérabilité va permettre de développer et de libérer l’usage du « Mobile Payment » en Tunisie puisque l’émetteur et le bénéficiaire peuvent être abonnés à n’importe quel opérateur ou client dans n’importe quelle institution bancaire.

L’abonné Ooredoo inscrit à Mobicash1 (carte bancaire) ou à Mobiflouss2 (carte e-Dinar) pourra ainsi transférer et recevoir de l’argent de chaque abonné à une solution tunisienne de « Mobile Payment ».

L’interopérabilité entre les services Mobicash et Mobiflouss de Ooredoo Tunisie est aussi désormais possible et ouverte aux clients de l’opérateur.

Grâce aux nouvelles dispositions annoncées par le Ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique, l’interopérabilité pour effectuer des paiements commerçants à travers le mobile sera également disponible fin du mois de juin prochain.

Pour rappel, Ooredoo avait lancé son premier service de « Mobile Payment » : Mobiflouss en mai 2011 et le paiement commerçant à travers son service Mobicash depuis mai 2016. Ce service est opérationnel avec la quasi-totalité des banques nationales et tend à faciliter et à promouvoir l’inclusion financière des non bancarisés et des sous bancarisé et surtout à permettre des transactions financières sécurisées, à moindre coût et en temps réel.