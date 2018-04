Tunisie : Réunion mardi du Conseil de l’ISIE

Adel Brinsi, membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, a indiqué, lundi, qu’une réunion du Conseil de l’ISIE se tiendra mardi pour examiner différentes questions se rapportant à la campagne électorale.Certaines instances régionales n’ayant pas validé des manifestes électoraux, a-t-il précisé dans une déclaration à l’agence TAP.

Il a ajouté que l’ISIE examinera les manifestes électoraux des partis participant aux municipales et prendra une position tranchée concernant la validation ou l’invalidation de ces manifestes.

De son côté, Farouk Bouasker, membre de l’ISIE, a indiqué à l’agence TAP, que les agents de contrôle relevant de l’ISIE ont, dès le lancement de la campagne, relevé nombre d’infractions. Les instances régionales prendront les mesures nécessaires à l’égard des contrevenants, a-t-il dit.

Plus tôt dans la journée, Riadh Bouhouch, membre de l’ISIE, avait déclaré à des médias que l’ISIE a enregistré au premier jour de la campagne (samedi 14 avril) 172 infractions, dont l’organisation de 80 activités non autorisées, 7 liées à la participation des fonctionnaires de l’Etat dans la campagne électorale, 37 portant sur l’affichage de banderoles et de manifestes électoraux dans des lieux non réservées à la campagne ainsi que six autres relatives à des appels d’incitation à la haine.

Certains partis et observateurs ont constaté des dépassements portant sur la propagande politique et l’arrachage de manifestes électoraux.