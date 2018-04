Coupe du monde 2026 – Organisation : Début des visites d’inspection le le 9 avril a Mexico

Le groupe de travail de la Fifa chargé de l’évaluation des candidatures à l’organisation de la Coupe du monde 2026 entamera ses visites d’inspection le 9 avril à Mexico, selon le programme publié ce vendredi par la Fédération internationale de football (FIFA).

“Dans le cadre de la procédure de candidature à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 – actuellement en cours – et à la suite de la soumission des différents dossiers, le groupe de travail chargé de l’évaluation des candidatures a prévu d’effectuer les visites

d’inspection”, indique la FIFA sur son site officiel.

Les membres du groupe de travail de la Fifa sous la conduite de Toma Vesel, président de la Commission d’Audit et de Conformité de la FIFA, visiteront successivement Mexico : 9-10 avril , Atlanta : 10-11 avril, Toronto : 11-12 avril , New York / New Jersey : 12-13 avril, des villes qui représentent la candidature conjointe de l’Association Canadienne de Soccer, la Fédération Mexicaine de Football et la Fédération de Football

des Etats-Unis.

Ensuite, le groupe de travail de la Fifa se rendra au Maroc, l’autre candidat à l’organisation du mondial 2026. Il visitera les villes de Marrakech : 16-17 avril, Agadir : 17-18 avril, Tanger : 18-19 avril et Casablanca : 19 avril 2018 Les villes à visiter ont été choisies après consultation avec les comités de candidature. Le principal objectif de ces visites – sur des sites précis ainsi que via des réunions de travail avec les comités de candidature – est de clarifier certains aspects techniques de chaque dossier.

Ces visites aux associations membres ne constituent qu’une partie du travail du groupe de travail chargé de l’évaluation des candidatures, souligne l’instance internationale.

Les membres du groupe de travail n’accorderont aucune interview durant ces visites. Les éventuelles activités photo/vidéo seront organisées par les comités de candidature. Les détails de ces activités seront donnés directement par les comités de candidature.

La FIFA publiera d’autres informations – dont les rapports d’évaluation des candidatures – à l’issue de la procédure d’évaluation.

Après l’analyse du groupe de travail et sous réserve que le Conseil de la FIFA retienne des candidatures, la décision sur l’éventuelle sélection d’une des candidatures sera effectuée par le 68e Congrès de la FIFA réuni le 13 juin à Moscou.