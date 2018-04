Tunisie : Clôture de la première édition des Journées du théâtre de la Cité

La première édition des Journées du théâtre de la Cité ont pris fin lundi, après une semaine où cinq pièces ont été présentées à savoir : ” les veuves ” de Wafa Taboubi, ” Nawaret El Jardhou ” de salma Boukef et Monaem Chawayet, ” Extrait ” de Nader Belaid, ” Dans la tempête ” de Hassen Moadhen et ” Kom ” de Taher Khayrat.

Lors de la cérémonie de la clôture, le ministre des affaires culturelles, Mohamed Zinelabidine a souligné le rôle du théâtre en tant qu'” art fédérateur de tous les arts et une expression qui a besoin d’être constamment nourrie par les rêves des artistes et leur génie créateur” précisant à cette occasion que la Cité de la Culture avec ses trois théâtres, dont un espace dédié aux régions, reflète la consacration de l’équité et la justice sociale en offrant à chaque tunisien et à chaque région toutes les opportunités culturelles dont ils ont besoin pour évoluer et s’épanouir.

De son côté le directeur du pôle du théâtre et des arts scéniques de la cité, organisateur de ces Journées, Mounir Argui a invité les hommes et femmes théâtres à enrichir la Cité de la Culture par leur création.

La cérémonie de clôture a vu la présentation de la pièce de théâtre “le Roi Lear” de William Shakespeare d’après une adaptation de Fathi Akkari.

Dans le cadre de la première édition des journées du théâtre de la Cité, deux ateliers de formation ont été organisés dont le premier a porté sur la dramaturgie et la mise en scène et a été dirigé par le metteur en scène belge Michel Tanner. Le second, un atelier de formation en scénographie dirigé par l’artiste libanaise Chadia Doughan qui a exprimé lors de la clôture, sa fierté d’avoir participé à ces journées qui confortent la Tunisie dans son rôle d’avant-garde en matière de culture dans le monde arabe.