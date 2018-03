Mondial Russie 2018 (préparation) – Tunisie- Iran : Le défenseur Rami Bedoui blessé, incertain

La sélection Tunisienne de football a effectué lundi soir une séance d’entrainement sur le terrain annexe du stade olympique de Rades, en vue du match amical face à son homologue Iranienne prévu vendredi 23 mars au même stade à partir de 19h15, dans le cadre de la préparation des deux sélections à la Coupe du monde Russie 2018.

La séance qui a duré une heure quinze minutes a vu l’apparition des nouveaux joueurs convoqués Moez Hassen (gardien, Châteauroux), Elyes Skhiri (milieu, Montpellier), Saifeddine Khaoui (milieu offensif, Troyes) et Yohan Benalouane (défenseur central, Leicester) dernier joueur à rejoindre le groupe directement de l’aéroport vers le stade pour prendre part à l’entraînement.

De son coté le défenseur de l’ES Sahel Rami Bedoui, qui s’est blessé dimanche dernier lors du match retour des 1/16e de finale de la ligue des Champions d’Afrique face à Plateau United du Nigéria, n’a pas pris part à la séance d’entrainement et sa participation pour les matches amicaux face à L’Iran et au Costa Rica (27 mars à Nice) est incertaine.

Le joueur devra observer quelques jours de repos et sera soumis à des soins médicaux. Il restera toutefois dans le groupe durant toute la période du stage, précise la fédération Tunisienne de football.

Par ailleurs le staff technique a opéré un changement dans les horaires des entraînements des Aigles de Carthage. Ainsi et à partir de mardi, toutes les séances se dérouleront à partir de 17h00 et non plus à 19h00 sur le terrain annexe du stade de Radès.

Nabil Maaloul tiendra une conférence de presse d’avant-match, jeudi 22 Mars à 16H15 à là salle de conférence de presse du stade Olympique de Rades.