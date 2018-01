Tunisie – Gabès : Levée du sit-in observé à Menzel El Habib

Le sit-in des jeunes de la localité d’Essagui a été levé, mercredi soir, suite à des pourparlers avec le gouverneur de Gabès, apprend l’agence TAP auprès du délégué de Menzel El Habib.

Ce mouvement était observé, depuis le 6 janvier 2018, au niveau de la voie ferrée bloquant le transport de phosphate vers les usines du Groupe Chimique Tunisien à El Guettar (Gafsa). A travers ce sit-in, les manifestants voulaient exprimer leur refus de l’éventualité de créer une nouvelle cité industrielle “polluante” à proximité de leur localité, englobant des unités du GCT.

La levée de ce sit-in fait suite à une séance de travail tenue, mercredi, par le gouverneur de Gabès, Mongi Thameur, avec des représentants des habitants d’Essagui, en présence des secrétaires généraux des unions régionales et locales du travail à Gabès et El Hamma, du représentant de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche à Menzel Habib et d’un représentant de l’observatoire international des droits de l’Homme à Gabès.

Les participants ont convenu de la nécessité d’adopter le dialogue et l’approche participative dans l’identification du site où sera installée la nouvelle cité industrielle tout en insistant sur le respect de l’environnement.