Mercato : Fousseny Coulibaly intéresse la Ligue 1

Le milieu défensif de l’Espérance Tunis, Fousseny Coulibaly est sur les tablettes de plusieurs clubs de Ligue 1 dont Nantes et Toulouse, selon l’Equipe.

Les Canaris et les Violets s’intéressent au milieu de 25 ans, sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en 2019. Les belles performances du joueur, auteur d’un but en 14 matchs cette saison en Lp1 n’ont pas laissé insensibles les clubs de L1.

A noter que la Fédération tunisienne a entamé une procédure de naturalisation pour l’Ivoirien qui pourrait jouer la Coupe du Monde 2018 avec les Aigles de Carthage.