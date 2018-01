Espérance ST : “Il faut atteindre un football de performances et de qualité” (M. Kebaier)

Mondher Kebaier qui vient d’être nommé entraîneur de l’équipe première de l’Espérance Sportive de Tunis en remplacement de Faouzi Benzarti, a souligné samedi, que le principal objectif du nouveau staff technique est d’atteindre un football de performances et de qualité.

S’exprimant lors d’un point de presse organisé samedi au parc B, le nouveau coach sang et or, accompagné de ses assistants Mouine Chaabani et Mejdi Traoui, a salué le “travail de qualité” de Faouzi Benzarti, ajoutant que sa venue “n’est qu’un changement dans la continuité. Nous préserverons ce qui est positif, et nous essayerons de corriger ce qui peut l’être, a-t-il dit.

“Je pense que le plus dur a été la capacité de surmonter le problème mental après l’élimination de l’équipe en champion’s league. L’équipe n’arrivait plus à jouer sur sa valeur. On doit essayer de les libérer surtout sur le plan offensif”, a-t-il estimé.

Evoquant les objectifs du club, Mondher Kebaier a insisté en disant ” Nous essayons d’atteindre un football de performances, c’est-à-dire réussir le maximum de résultats positifs. Ensuite, nous essayerons de faire progresser les joueurs individuellement et collectivement sur tous les plans. C’est la régularité dans la performance qui est essentielle”.

“On travaillera aussi sur la possession du ballon parce qu’il s’agit de la meilleure manière de présenter du beau jeu, même si parfois c’est difficile à cause des pelouses, de l’enjeu, etc”.

Le coach espérantiste a par ailleurs affirmé que “le parcours en championnat est extraordinaire, mais, la compétition est loin d’être terminée”, ajoutant qu’il tentera de poser les jalons d’un football créatif et efficace, un projet qui sied à l’Espérance et à sa réputation”.

Pour ce qui est des recrutements, il a précisé que “l’Espérance a un potentiel de qualité. Si tous les joueurs sont disponibles, l’effectif est riche. La chance sera donnée à tous les joueurs même ceux qui n’ont pas eu jusque-là beaucoup de temps de jeu”.

Concernant les jeunes du club, Kebaier a estimé que “le meilleur recrutement est celui qui provient de l’intérieur, et le seul mode de donner une chance à un joueur dépend de son travail, de sa motivation, de sa discipline”.

Le coach a d’autre part précisé que son contrat court jusqu’en 2020, et qu’il est tenu d’atteindre ses objectifs tracés.