La Tunisie fustige la ” lâche attaque terroriste ” contre une église copte en Egypte

La Tunisie a fustigé vendredi soir la ” lâche attaque terroriste ” commise contre une église copte dans le sud du Caire, à Helwan en Egypte.

Un homme armé a attaqué ce vendredi une église copte au sud du Caire, à Helwan, en Egypte, avant d’être abattu par la police. Dix personnes ont été tuées dans l’attentat, d’après le ministère égyptien de l’Intérieur.

Tout en condamnant l’atteinte à un lieu de culte, la Tunisie a réaffirmé son soutien absolu à l’Egypte dans ses efforts de lutte contre le terrorisme et la préservation de la paix et de la stabilité dans le pays.

Dans un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie a renouvelé son engagement à sous-tendre les efforts régionaux et internationaux en matière de lutte contre le terrorisme et à favoriser la coordination pour combattre ce phénomène qui menace la paix et la sécurité des pays de la région et du monde tout entier.