Tunisie : Qui sont les journalistes qui ont été les plus recherchés sur le net durant 2017 ?

Qu’ils soient critiqués ou remerciés, les journalistes et les présentateurs télé ont été recherchés sur les réseaux sociaux et sur le moteur de recherche, le plus utilisé dans le monde, à savoir Google Trends.

Naoufel Ouertani est en tête des recherches sur Google. Il est recherché par les internautes en Tunisie et en France. Il est suivi de près de la journaliste et universitaire Mariem Belkadhi qui présente une émission qui traite de la politique et de la société tunisienne.

Hamza Belloumi et Elyes Gharbi se succèdent après les deux journalistes mentionnés.