Kaïs Saïed réaffirme la souveraineté de la Tunisie et le rôle de sa jeunesse

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu jeudi 25 décembre au palais de Carthage le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, ainsi que le président du Conseil national des régions et des districts (CNRD), Imed Derbali.

Dans un communiqué, le chef de l’État a réaffirmé l’attachement de la Tunisie à sa souveraineté et au choix de son peuple, soulignant la nécessité pour chacun, dans le cadre de ses compétences, de contribuer au dépassement des défis sociaux et économiques.

Kaïs Saïed a également insisté sur le potentiel de la Tunisie et de sa jeunesse, affirmant que cette dernière est capable de transformer ses aspirations en réalisations concrètes. Il a appelé à la mobilisation de patriotes engagés, prêts à défendre l’intérêt national et la dignité du peuple, tout en luttant contre l’injustice, le chômage et l’exclusion.

Le président a conclu en soulignant l’importance de resserrer les rangs et d’avancer unis, promettant de relever les défis actuels et de contrer toute tentative de revenir en arrière sur le chemin tracé par la volonté populaire.