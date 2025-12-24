Ahmed Landolsi rassure : « Mon état de santé est stable » après l’attaque d’un chien

Le comédien tunisien Ahmed Landolsi tenu à rassurer son public sur son état de santé et a appelé à mettre fin aux rumeurs le concernant.

Dans une interview accordée à Mosaique FM, il a précisé qu’il traversait actuellement une période de convalescence et a déclaré : « Mon état est stable, grâce à Dieu. Ce qui devait arriver est arrivé, et je reviendrai bientôt pour reprendre mes engagements professionnels ».

Ce message fait suite à l’incident survenu lors du tournage de la série ramadanesque « Arkan Harb » réalisée par Rabii Takali, au cours duquel l’acteur a été attaqué par un chien.