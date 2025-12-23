Corruption financière : la justice maintient les poursuites contre Ridha Charfeddine

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du Tribunal de première instance de Tunis a décidé de rejeter la demande de libération de l’homme d’affaires Ridha Charfeddine, tout en reportant l’examen de l’affaire au mois de février 2026.

Ridha Charfeddine a comparu, hier, devant la juridiction compétente en état de liberté, aux côtés de l’un de ses proches, dans le cadre d’une affaire portant sur des accusations de blanchiment d’argent et d’infractions à la législation des changes.

Il convient de rappeler qu’un ancien président d’une association sportive est également impliqué dans ce dossier et fait actuellement l’objet d’un avis de recherche, étant en fuite.