Awatef Mechri parmi les 10 business leaders mondiaux à suivre en 2025, selon CIO Views

La Tunisienne Awatef Mechri s’illustre sur la scène internationale en figurant parmi les dix leaders économiques mondiaux à suivre en 2025, selon le magazine CIO Views. Directrice générale de Microcred SA, elle est saluée pour un parcours de plus de trois décennies dans la finance et pour un leadership axé sur la responsabilité sociale et l’inclusion financière. Depuis sa prise de fonction à la tête de Microcred, à la suite de l’acquisition de l’institution par des capitaux tunisiens, elle a renforcé le positionnement de l’établissement dans la microfinance durable en intégrant les principes ESG, en soutenant l’entrepreneuriat vert et agricole et en favorisant l’autonomisation des femmes et des jeunes, notamment en milieu rural. Cette distinction met en lumière une vision stratégique qui allie transformation digitale, gouvernance solide et impact social mesurable, faisant de Microcred un acteur de référence du développement économique responsable.