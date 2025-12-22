Paiement électronique de la taxe de circulation : calendrier, QR code et procédures

À partir du 1er janvier, la taxe de circulation connaîtra une réforme majeure avec l’introduction officielle du paiement en ligne, marquant la fin progressive du macaron apposé sur le pare-brise. Désormais, les propriétaires de véhicules et d’engins pourront régler cette taxe via une plateforme électronique dédiée, en utilisant une carte bancaire ou une carte de paiement électronique, quelle que soit la catégorie ou la puissance du véhicule. Une fois le paiement effectué, un récépissé électronique comportant un QR code pourra être téléchargé et imprimé ; ce document constituera la seule preuve de paiement exigible lors des contrôles routiers. Pour les citoyens qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas recourir au numérique, le paiement auprès des recettes des finances demeure possible, selon les mêmes conditions qu’auparavant.

En ce qui concerne le calendrier, les délais de paiement restent inchangés et s’échelonnent selon la nature et le statut du véhicule. Les véhicules de transport de personnes et de marchandises, notamment les taxis, louages et semi-remorques, sont les premiers concernés, avec une échéance fixée au 10 janvier. Les établissements publics, collectivités locales et personnes morales devront s’en acquitter avant le 5 février, suivis des particuliers propriétaires de véhicules à immatriculation paire avant le 5 mars, puis impaire avant le 5 avril. Les véhicules destinés à la location ainsi que ceux acquis en leasing clôtureront ce calendrier au 5 mai. Les motocyclettes disposant d’une carte grise sont également concernées par cette réforme et pourront, en cas d’impossibilité de paiement en ligne, régler la taxe directement auprès des services fiscaux.

Cette nouvelle procédure, appelée à évoluer et à être améliorée au fil du temps, vise à simplifier les démarches administratives, à réduire l’affluence dans les bureaux des finances et à renforcer la transparence. Par ailleurs, les usagers respectant les délais de paiement pourront bénéficier d’une amnistie fiscale sur les pénalités antérieures non réglées, une mesure incitative destinée à encourager la régularisation des situations fiscales en suspens.