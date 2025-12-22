Mondher Znaidi condamné par contumace à 19 ans de prison

La chambre criminelle spécialisée dans l’examen des affaires de terrorisme près le Tribunal de première instance de Tunis a rendu, vendredi dernier, un jugement par contumace, condamnant l’ancien ministre Mondher Znaidi à 19 ans de prison pour des crimes à caractère terroriste et à 5 ans de surveillance administrative avec exécution immédiate concernant la peine de prison, a indiqué, lundi, une source judiciaire à l’agence TAP.

En septembre 2024, le ministère public du pôle judiciaire antiterroriste a autorisé l’unité nationale chargée d’enquêter sur les crimes terroristes à ouvrir une enquête au sujet de Mondher Znaidi et d’émettre un mandat de recherche à son encontre pour “des séquences de vidéos publiées sur une page des réseaux sociaux à son nom, selon la porte-partole du pôle de l’époque. Ces vidéos comportent une incitation à la désobéissance envers le régime en place, ses institutions et le chef de l’Etat”.

La porte-parole a estimé que ces extraits de vidéos sont “de nature à semer le chaos dans la population ».