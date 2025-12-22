Affaire Saïdia Mosbah : la justice rejette sa libération et reporte l’audience à février 2026

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a décidé de rejeter les demandes de mise en liberté présentées en faveur de Saïdia Mosbah, présidente de l’association « Mnemty », et de reporter l’examen de son affaire à l’audience du 26 février 2026, selon les informations rapportées par la radio Diwan FM. Pour rappel, les autorités judiciaires avaient ouvert, le 6 mai 2024, une enquête à son encontre pour des soupçons de financements suspects et d’hébergement de ressortissants africains. À l’issue de cette enquête, Saïdia Mosbah a été interpellée puis placée en détention provisoire en vertu d’un mandat de dépôt.