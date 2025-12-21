Affaire Epstein : une photo attribuée à Mohammed ben Salmane provoque une onde de choc sur les réseaux

La publication récente des archives liées à l’affaire Jeffrey Epstein a pris une nouvelle ampleur avec la circulation d’une image présentée comme inédite montrant le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane en compagnie d’Epstein, figure centrale de l’un des plus graves scandales de criminalité sexuelle de l’histoire contemporaine américaine. Epstein, poursuivi et reconnu coupable dans des affaires de trafic sexuel impliquant des mineures, incarne un réseau opaque ayant longtemps gravité autour de cercles de pouvoir politique, économique et médiatique. L’apparition de ce cliché, dont l’authenticité et le contexte restent à établir, a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux et dans certains médias, ravivant les interrogations sur l’étendue réelle des relations entretenues par Epstein avec des dirigeants et responsables de premier plan à l’échelle internationale. Pour de nombreux observateurs, ces révélations successives renforcent l’idée que seule une partie limitée du scandale a jusqu’ici été exposée, alimentant un profond malaise moral et une défiance croissante envers les élites mondiales, dans un contexte où la transparence et la responsabilité demeurent largement contestées.