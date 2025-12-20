Industrie automobile : la Tunisie séduit SERNAUTO pour attirer les équipementiers espagnols

La Tunisie continue de renforcer son attractivité dans le secteur des composants automobiles, comme en témoigne la rencontre tenue en Espagne entre le représentant de FIPA-Tunisia et la directrice des marchés de l’Association espagnole des équipementiers automobiles SERNAUTO, qui regroupe des entreprises réalisant près de 85 % du chiffre d’affaires du secteur en Espagne. Les échanges ont mis en lumière les atouts de l’industrie tunisienne, notamment sa compétitivité, son savoir-faire et son positionnement stratégique dans la région. L’importance du dialogue public-privé en Tunisie a également été soulignée, en tant que levier favorisant l’innovation, les investissements en recherche et développement ainsi que la transition vers une industrie plus respectueuse de l’environnement. Les deux parties ont convenu de poursuivre la coopération, avec l’objectif d’organiser en 2026 des actions de promotion ciblées, dont une journée d’information dédiée aux membres de SERNAUTO, dans un contexte où l’Espagne s’impose comme le deuxième producteur automobile européen après l’Allemagne.