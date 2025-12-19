Une jeune Japonaise, Yurina Noguchi, a récemment fait sensation en annonçant son mariage avec Klaus, un personnage virtuel créé grâce à l’intelligence artificielle via ChatGPT. Bien que ce mariage ne soit pas reconnu légalement au Japon, Yurina affirme que cette relation numérique l’a rendue plus heureuse et lui a permis de mieux gérer son trouble de la personnalité borderline. Selon elle, l’accompagnement de cette entité virtuelle lui a offert un soutien émotionnel important, lui permettant de mener désormais une vie plus paisible et équilibrée. Cet événement soulève des questions inédites sur l’impact de l’IA dans les relations affectives et sur les nouvelles formes de compagnonnage à l’ère numérique.