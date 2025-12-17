Tunisie : première chirurgie rénale assistée par robot réussie à Charles Nicolle

La Tunisie franchit un nouveau cap dans le domaine de la médecine de pointe avec la première intervention de chirurgie rénale assistée par robot réalisée à l’hôpital universitaire Charles Nicolle, le 16 décembre 2025. Cette opération d’ablation rénale, menée avec succès sous la supervision du professeur Riadh Ben Slama et avec le soutien du service d’anesthésie-réanimation dirigé par la professeure Aliya Jabri, marque une avancée historique pour le système de santé public tunisien. L’intervention a bénéficié de l’expertise d’un spécialiste sud-coréen en chirurgie robotique et de la mobilisation d’une équipe médicale hautement qualifiée, illustrant l’importance de la coopération internationale dans le transfert de technologies médicales avancées. Cette réussite suit la première chirurgie digestive assistée par robot réalisée en novembre par la même équipe, démontrant la précision et l’efficacité de cette technologie. La chirurgie robotique, offrant une vision tridimensionnelle et des gestes plus précis, permet de réduire les risques opératoires et d’accélérer la récupération des patients. Cet exploit ouvre la voie à l’adoption progressive de cette technique dans d’autres spécialités telles que l’urologie, la gynécologie, la chirurgie digestive et la chirurgie oncologique, symbolisant une véritable révolution dans la chirurgie de haute précision en Tunisie.