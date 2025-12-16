Nabeul : L’hôpital local à Grombalia se dote d’une unité mobile de secours et de réanimation

La nouvelle unité mobile d’urgence et de réanimation (SMR) à l’hôpital local de Grombalia, (gouvernorat de Nabeul), vient d’entrer en exploitation.

Il s’agit de la troisième unité de ce type à l’échelle régionale, après celles de l’hôpital universitaire Mohamed Taher Maâmouri de Nabeul et de l’hôpital régional de Menzel Temime, a indiqué le directeur régional de la santé, Sami Boudouara, dans une déclaration à l’Agence TAP.

La mise à disposition d’unités d’urgence et de réanimation dotées d’ambulances de catégorie “A” et encadrées par des équipes médicales spécialisées contribuera à renforcer la capacité de réponse du système de santé dans la région, à rapprocher les services vitaux des citoyens et à en améliorer la qualité, a -t-il souligné.

Il a insisté sur l’importance d’un interventionnisme rapide dans les situations critiques, d’une prise en charge immédiate des blessés et des malades sur les lieux, ainsi que d’une meilleure réactivité dans leur évacuation vers les services des urgences.

Ces efforts s’inscrivent dans la stratégie nationale du ministère de la Santé visant à doter les établissements sanitaires régionaux d’équipements de pointe, à garantir le droit à la santé pour tous et à rapprocher les services médicaux des citoyens sur l’ensemble du territoire national, selon la même source.