De fortes pluies et des crues soudaines ont fait au moins 21 morts et 32 blessés dans la province côtière de Safi, au Maroc, ont déclaré, dimanche, les autorités locales dans un communiqué.

Les inondations ont été provoquées par de violents orages qui ont frappé la province pendant environ une heure, submergeant des dizaines de maisons et d’entreprises, selon le communiqué.

Selon une information préliminaire de l’agence de presse officielle MAP, environ 70 maisons et commerces de la ville de Safi ont été inondés, tandis que dix véhicules ont été emportés par les torrents. Les inondations ont également endommagé les routes, provoquant des perturbations généralisées du trafic.

Les efforts se poursuivaient pour rechercher les personnes disparues et rétablir l’accès routier ainsi que les services publics dans toute la province, d’après les autorités locales.