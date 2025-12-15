Centrale solaire de Kairouan : mise en service demain pour 100 MW d’électricité verte

Demain, la centrale solaire photovoltaïque de Metbasta, située dans le gouvernorat de Kairouan, entrera en service avec une capacité totale de 100 MW. Cette initiative constitue une avancée significative pour soutenir la transition énergétique en Tunisie et accroître la part des énergies renouvelables dans le mix national de production électrique. Le projet devrait également contribuer à réduire la dépendance aux sources d’énergie traditionnelles tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre, renforçant ainsi l’engagement du pays en faveur d’un développement durable.