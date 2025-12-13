Gaza : la Turquie envoie 1 300 tonnes d’aide humanitaire via le Croissant-Rouge

Ce samedi, le 19ᵉ Navire de la Bonté, chargé d’environ 1 300 tonnes d’aide humanitaire du Croissant-Rouge turc, a quitté le port international de Mersin en direction de Gaza.

Dans le cadre du cessez-le-feu en vigueur, cette aide sera d’abord déchargée au port d’El-Arish, en Égypte, avant d’être acheminée vers la région. Kamil Karadeniz, membre du conseil d’administration du Croissant-Rouge turc, a précisé que plus de 18 000 tonnes d’aide humanitaire avaient déjà été distribuées, incluant plus de 8 millions de repas, des boîtes de viande sacrifiée et des repas chauds pour 35 000 personnes dans des conditions particulièrement difficiles.

Cette opération se fait sous la coordination de l’AFAD (Autorité turque de gestion des catastrophes et des situations d’urgence) et bénéficie du soutien de donateurs internationaux, dont le Kosovo, qui a contribué à hauteur de 580 000 $ (500 000 €), en présence de son ambassadeur à Ankara, Agon Vrenezi.