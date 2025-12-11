Gaza : l’UNRWA alerte sur une crise humanitaire aggravée par les pluies

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a alerté sur la dégradation des conditions humanitaires dans la bande de Ghaza, alors que les pluies intensifient la détresse de centaines de milliers de personnes déplacées, notamment dans les camps dépourvus d’abris adéquats.

Dans un message publié jeudi sur les réseaux sociaux, l’UNRWA a indiqué que les rues inondées et l’eau s’infiltrant dans les tentes accentuent la précarité des conditions de vie. L’agence a précisé que le froid glacial, la promiscuité et le manque d’hygiène accroissent les risques de maladies et d’infections, particulièrement chez les enfants.

L’organisation a souligné que cette aggravation de la situation pourrait être évitée si l’aide humanitaire, incluant les fournitures médicales et des abris adaptés, parvenait sans entrave aux populations. Un soutien essentiel pour permettre aux familles de faire face aux rigueurs de l’hiver dans des conditions sûres et dignes.