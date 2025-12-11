Affaires de corruption : Youssef Mimouni condamné à plus de 30 ans de prison

La sixième chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du tribunal de première instance de Tunis a condamné l’homme d’affaires Youssef Mimouni à plus de trente ans de prison, assortis d’amendes, dans le cadre de sept affaires instruites à son encontre.

La même juridiction a également prononcé une peine de cinq ans de prison avec amendes contre l’un de ses proches, ainsi qu’une condamnation à trois ans de prison, également accompagnée d’amendes, visant une autre parente.

Le parquet du pôle judiciaire économique et financier avait auparavant ordonné le renvoi de Youssef Mimouni devant cette chambre spécialisée pour répondre de plusieurs dossiers liés à des infractions douanières et financières.