Santé : un élément spécifique de l’huile d’olive tunisienne pourrait réduire le risque d’Alzheimer

Lors de la quatrième édition du congrès international « De l’olivier à l’huile », le docteur Mohamed Bouaziz, expert mondial en oléiculture, a révélé que l’huile d’olive tunisienne renferme un composé chimique unique qui pourrait jouer un rôle clé dans la réduction du risque de développer la maladie d’Alzheimer.

Selon lui, cette spécificité place la production tunisienne au centre des recherches internationales sur la prévention des maladies neurodégénératives. Il a également rappelé que les atouts de cette huile ne se limitent pas à Alzheimer : ses effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire, la concentration chez les enfants et la régulation du taux de sucre dans le sang sont aujourd’hui confirmés par la science. Une richesse qui souligne l’importance de valoriser davantage le patrimoine oléicole tunisien à travers la recherche et une meilleure communication.