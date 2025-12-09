Décès du père de Lady Samara : une vague de soutien sur les réseaux sociaux

La créatrice de contenu tunisienne très populaire Lady Samara a annoncé, avec une profonde émotion, la disparition de son père. Dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux, l’instagrameuse a exprimé sa grande tristesse et rendu hommage à celui qui a marqué sa vie.

Cette nouvelle a suscité une vague de soutien et de messages de condoléances de la part de ses abonnés et de nombreuses personnalités, témoignant de l’impact et de l’affection que Lady Samara inspire au sein de sa communauté. Que Dieu accorde à son père Sa miséricorde.