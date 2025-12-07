Mnihla : un jeune tue son oncle et prend la fuite !

Un grave incident familial a bouleversé hier la localité de Mnihla, relevant du gouvernorat de l’Ariana. Un jeune homme est soupçonné d’avoir mortellement agressé son oncle au terme d’un différend qui aurait dégénéré.

D’après une source sécuritaire relayée par Diwan FM, le ministère public a ordonné le transfert de la dépouille vers les services de médecine légale afin d’établir avec précision les circonstances du décès. Parallèlement, une enquête a été ouverte et les forces de l’ordre sont à la recherche du suspect, qui a pris la fuite après les faits.