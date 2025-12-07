ATFP : début des inscriptions en ligne pour les sessions 2026 dès lundi

La Tunisie s’apprête à lancer, dès ce lundi 8 décembre, les inscriptions aux sessions de formation professionnelle de février et d’avril 2026, a annoncé l’Agence tunisienne de la formation professionnelle. Les inscriptions se feront via la plateforme numérique dédiée, dans le cadre d’une stratégie visant à moderniser les services et à les rendre plus accessibles aux jeunes.

L’agence précise avoir augmenté le nombre de places disponibles, notamment dans les spécialités les plus demandées, afin de mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi. Lors d’une réunion tenue samedi sous la présidence d’Elyes Chérif, chargé de la gestion de l’agence, les responsables ont passé en revue le niveau de préparation des centres pour accueillir les nouveaux inscrits, en veillant à la mise à jour de la plateforme d’inscription, à la disponibilité des salles et ateliers, et au respect de l’organisation pédagogique. La rencontre a également permis de faire le point sur l’avancement de la clôture du budget 2025 et les préparatifs pour l’acquisition d’équipements en 2026.

L’agence a rappelé que le bénéficiaire demeure au cœur de toutes ses orientations, soulignant que la réussite de la prochaine session repose sur une coordination étroite entre toutes les structures et sur un suivi régulier pour garantir une formation de qualité.