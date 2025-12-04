La Tunisie exhorte la CPI à poursuivre “l’entité sioniste” pour “crimes de génocide” à Gaza

Lors de la 24e session de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome, tenue à La Haye du 1er au 6 décembre 2025, la Tunisie a exhorté, mardi 2 décembre, la Cour pénale internationale (CPI) à poursuivre « l’entité sioniste » pour « crimes de génocide » commis à Gaza, réaffirmant ainsi la position ferme de la Tunisie en faveur de la justice pour les victimes.

Intervenant au nom de la Tunisie lors du débat général, l’ambassadeur tunisien à La Haye, Skander Denguezli, a réitéré le soutien sans réserve de son pays à l’action de la CPI pour « combattre l’impunité » des auteurs des crimes les plus graves et « rendre justice aux victimes », malgré les défis majeurs auxquels l’institution est confrontée.

Denguezli a également souligné l’importance d’une étroite coopération entre les institutions tunisiennes compétentes et la CPI, une collaboration visant à permettre à la Cour de mener à bien ses missions, a indiqué l’ambassade de Tunisie aux Pays-Bas sur sa page Facebook.