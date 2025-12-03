Tunisie : les pharmaciens suspendent le tiers payant avec la CNAM

Le Bureau national du Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie a annoncé, mercredi, la suspension du système du tiers payant pour les assurés de la CNAM à partir du 8 décembre.

Dans son communiqué, le syndicat explique que cette décision intervient en raison des dettes accumulées de la Caisse envers les pharmaciens, de l’absence de cadre juridique clair encadrant l’activité des officines et de l’urgence de mesures pour éviter l’effondrement de la chaîne de distribution des médicaments. Malgré des discussions toujours en cours, aucune garantie officielle n’a été donnée quant à la poursuite de la relation contractuelle avec la CNAM, plongeant les pharmaciens dans une situation de grande incertitude.

La crise, déjà profonde, s’est aggravée avec les difficultés des grossistes et des banques, menaçant la viabilité de tout le secteur, notamment dans les régions intérieures où l’accès aux médicaments est déjà fragile. Le syndicat affirme rester ouvert à toute solution sérieuse permettant de protéger les pharmaciens, les patients et l’équilibre du système de santé.