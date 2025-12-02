“Le Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de Ghardimaou dans le gouvernorat de Jendouba est entré en service à partir d’hier lundi”, a annoncé le ministère de la santé dans un communiqué.

Ainsi une ambulance de catégorie « A » et une équipe médicale spécialisée sont, désormais, au service des habitants de cette région frontalière.

“L’objectif est d’améliorer la rapidité de l’intervention médicale et de rapprocher les services de soins urgents des citoyens des régions de l’intérieur”, a indiqué le ministère.